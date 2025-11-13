Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Черным морем

Российские военные вечером 13 ноября отразили очередную атаку беспилотников ВСУ.

Дежурные средства ПВО с 16:00 до 18:00 уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из 11 сбили над черным морем, один — над Крымом.

Еще два беспилотника перехватили над территорией Курской области, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожили 13 ноября в Черном море. После уничтожения одного из надводных беспилотников в результате взрыва в селе Вольном Туапсинского округа повредило остекление пяти домов.

Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время муниципальная комиссия проведет оценку ущерба, чтобы оказать помощь жителям.

