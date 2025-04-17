Вечерние учения со стрельбами пройдут 17 апреля в Новороссийске

В акватории морского порта города-героя 17 апреля с 21:00 до 23:00 пройдут учения со стрельбой.

Дежурные силы военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Жителей и гостей города героя просят соблюдать спокойствие.

Ранее учения в морпорту Новороссийска проводили 16 апреля. Там также отрабатывали действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

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Цель тренировки — отработать слаженные действия всех экстренных служб, а также повысить уровень безопасности для пассажиров и экипажа и минимизировать время реагирования.

В учениях приняли участие службы аэропорта — их работу оценили на «отлично»: возгорание ликвидировали. Манекены не пострадали.

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