Учения со стрельбами пройдут 16 апреля в морпорту Новороссийска

В акватории морского порта города-героя 16 апреля пройдут учения со стрельбой. Начнутся они в 11:00, завершатся — в 13:00.

Все это время дежурные силы военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Жителей и гостей города героя просят соблюдать спокойствие.

Ранее в Новороссийске прошли дневные и вечерние учения: 14 апреля в акватории морпорта также отрабатывали действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

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