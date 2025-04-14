Дневные и вечерние учения со стрельбами пройдут 14 апреля в Новороссийске

В акватории морского порта города-героя 14 апреля с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 пройдут учения.

В это время будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб с молов военной гавани. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

Ранее учения проводили 7 апреля в четыре этапа: с 9:00 до 11:00, с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00. Во время проведения военных тренировок выполнят практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

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