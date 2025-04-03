В закрытом аэропорту Краснодара отработали тушение пассажирского самолета

Учения на юге проводят даже в аэропортах, где временно ограничены полеты. Действия персонала при проведении аварийно-спасательных работ отработали в Краснодаре.

По легенде, самолет Boeing 737-800 со 100 пассажирами на борту после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Это привело к возгоранию с разливом топлива.

Цель тренировки — отработать слаженные действия всех экстренных служб, а также повысить уровень безопасности для пассажиров и экипажа и минимизировать время реагирования.

В учениях приняли участие службы аэропорта — их работу оценили на «отлично»: возгорание ликвидировали. Манекены не пострадали.

«Несмотря на ограничения наши службы в очередной раз доказали, что готовы к любым ситуациям», — сообщает пресс-служба ГК «Аэродинамика».

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