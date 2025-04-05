Учения со стрельбами пройдут 7 апреля в морпорту Новороссийска 

В понедельник дежурные силы Новороссийской военно-морской базы отработают на практике действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.

Учения пройдут в четыре этапа: с 9:00 до 11:00, с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морпорта Новороссийска.

Во время проведения военных тренировок выполнят практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.

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