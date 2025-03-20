Вдовий горб: что это такое, как не допустить и лечить

«Вдовий горбик», «холка» или климактерический горб — и звучит противно, и выглядит неэстетично, да еще и здоровью вредит. Что это за напасть и как от нее избавиться?

Вдовьим горбом называют скопление жировой ткани в области седьмого позвонка. «Подушка на загривке», как правило, формируется у женщин. И это, к сожалению, не просто эстетический недостаток, вдовий горб способен негативно влиять на здоровье.

В подавляющем большинстве случаев «холка» формируется у женщин, представляя собой не только эстетический недостаток, но и оказывая значительное влияние на здоровье и трудоспособность.

В начальной стадии вдовий горб представляет собой небольшое уплотнение мягких тканей, оно не доставляет дискомфорта. Выраженный «горб» не только хорошо заметен, но и вызывает боль и скованность движений. И, наконец, третья стадия характеризуется потерей чувствительности в зоне расположения «горба» и нарушением кровоснабжения мозга, которое сопровождается шумом в ушах, головными болями.

Почему образуется «вдовий горб»

Как и в случае со многими другими патологиями, причин может быть несколько. В их числе увеличение массы тела с распределением жира в верхней части тела, гипертония, сахарный диабет, гормональный дисбаланс (например, при менопаузе), нарушения осанки, напряжение связок перикарда, заболевания щитовидной железы.

К основным факторам риска развития вдовьего горба относятся наследственность, работа с опущенной головой и/или согнутой спиной, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, постоянное использование гаджетов (голова опущена), прием гормональных препаратов и возраст старше 40 лет.

Как не допустить появления «вдовьего горба»

Главное правило: следить за весом и осанкой. Также необходимо регулярно выполнять упражнения, направленные на укрепление мышц спины (очень полезно плавание), следить за уровнем гормонов в организме и поменьше «залипать» в телефон или планшет.

Важно правильно оборудовать свое рабочее место — голова не должна быть опущена, а спина должна прижиматься к спинке стула. Не забывайте делать перерывы на разминку раз в полтора часа. Помимо этого стоит обратить внимание на правильные постельные принадлежности — ортопедические подушки и матрасы с учетом вашего веса и телосложения. Матрас не должен быть слишком мягким. Высота подушки — не более 10 см.

Если у вас есть наследственная предрасположенность к формированию вдовьего горба, рекомендуется проведение профилактических физиотерапевтических процедур.

Как лечить «вдовий горб»

Так как причин развития вдовьего горба может быть несколько, вам, вероятнее всего, потребуется посетить нескольких врачей. Это эндокринолог, невролог, ортопед, физиотерапевт.

Для начала будет необходимо установить точную причину отложения жира. Пациентке могут назначить УЗИ, рентген или МРТ позвоночника и анализ на гормоны.

В списке рекомендаций по лечению, помимо специфических метолов устранения основной причины, точно будет снижение веса, поддержание правильного положения во время работы,

Если к лечению приступить на стадии формирования «горба», может хороший результат могут дать массаж, радиволновой термолифтинг, криолиполиз, мезотерапия с липолитическими препаратами или ультразвуковая кавитация.

В запущенных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, гормональная терапия и ЛФК.

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