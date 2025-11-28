Вдова убитого на Кубани аниматора рассказала об итогах очередного заседания

Заседание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко состоялось 28 ноября в Краснодарском краевом суде.

На слушании присутствовала вдова Кирилла Чубко Дарья. Женщина рассказала, что в суде при присяжных повторно рассматривали вещи обвиняемого Демьяна Кеворкяна. Она отметила, что одновременно с этим делом мужчина проходит подозреваемым еще по одному.

«Эти вещи уже были досмотрены в суде, прокурор их показывала присяжным, но сторона защиты же заявила кучу ходатайств о том, чтобы досматривать повторно, чтобы вызывать людей по делу повторно, и короче в части судья удовлетворил, и мы смотрели все это. Показывали сумку, которую изъяли, новые вещи, которые он там себе предположительно покупал (майки, штаны, свитер, обувь, трусы нескольких размеров). Зачем? Я, честно говоря, думаю, для того чтобы затянуть. Так как особого значения я лично не увидела в повторном досмотре», — написала Дарья в Telegram.

По словам вдовы, судья поддерживал равенство сторон и вынужден удовлетворять ходатайства, «чтобы в дальнейшем этот же Кеворкян не побежал кричать и оспаривать приговор и говорить, что там в процессе ему не давали возможности защищаться». Дарья Чубко отметила, что двое других обвиняемых наблюдают за процессом молча.

«Но со стороны смотреть на это очень даже интересно, до чего же есть люди изворотливые, как уж на сковороде горит. Мы выслушаем! Пусть не переживает. И уверена, что все закончится так, как должно быть! Виновные будут наказаны!» — подытожила вдова убитого аниматора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вдова убитого на Кубани аниматора надеется, что скоро сможет дать показания. Чубко отметила, что за одно заседание в суде они успели послушать ходатайства от обвиняемого Демьяна Кеворкяна и его адвоката, а во время процесса представители обвиняемого «постоянно просят что-то еще раз исследовать, вызвать на повторные допросы, приобщить свои бумаги»

Адвокат вдовы Кирилла Чубко заявил, что процесс в суде затягивают. Арест обвиняемым в убийстве аниматоров продлили до 13 февраля 2026 года.

