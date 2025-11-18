Вдова убитого на Кубани аниматора надеется, что скоро сможет дать показания

Очередное заседание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко состоялось 17 ноября.

Об итогах в соцсетях рассказала вдова убитого Кирилла Чубко Дарья. По словам женщины, в зале суда они провели шесть часов. Чубко отметила, что за это время в суде успели послушать ходатайства от обвиняемого Демьяна Кеворкяна и его адвоката.

По словам вдовы убитого аниматора, во время процесса представители обвиняемого «постоянно просят что-то еще раз исследовать, вызвать на повторные допросы, приобщить свои бумаги». Женщина поделилась, что «все это бесконечно длится».

«Мы надеялись, что сторона защиты будет уже им что-то представлять, но нет! Опять люди прождали долгое время, зашли в зал, выслушали две бумажки и пошли на перерыв, потому как Кеворкян не готов еще давать показания. Суд удовлетворил некоторые ходатайства, и на следующем заседании будем уже без присяжных процессуальные вопросы разбирать», — написала Дарья Чубко в Telegram.

В публикации женщина выразила надежду, что обвиняемый даст показания до конца этого года, после этого наступит ее очередь. Вдова аниматора надеется, что «все приблизится уже к завершению».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», адвокат вдовы Кирилла Чубко заявил, что процесс в суде затягивают. Арест обвиняемым в убийстве аниматоров продлили до 13 февраля 2026 года.

