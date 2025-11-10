На Кубани суд продлил арест обвиняемым в убийстве аниматоров до 13 февраля

Суд 10 ноября удовлетворил ходатайство гособвинителя о продлении заключения под стражей троих обвиняемых по резонансному делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

Против удовлетворения ходатайства вновь выступили обвиняемый Демьян Кеворкьян и его адвокат Владимир Пантелеев. Они просили измерить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

Суд, выслушав стороны, ходатайство гособвинителя удовлетворил. Обвиняемые Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников останутся в СИЗО до 13 февраля 2026 года, сообщает «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 октября на заседании суда сторона обвинения представила присяжным заседателям вещественные доказательства, в том числе нож, которым, по версии следствия, убили аниматоров. Очередное заседание по делу об убийстве аниматоров должно было состояться в Краснодарском краевом суде 16 октября, но его снова перенесли. Адвокат вдовы Кирилла Чубко заявил, что процесс в суде затягивают.

Подпишись, здесь всегда интересно.