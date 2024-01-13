Василий Чанба: России нужны сильные лидеры, и такой лидер у нас есть

Председатель краевой общественной организации «Центр национальных культур» Василий Чанба поддержал Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ.

«На сегодняшний день Российской Федерации нужны сильные лидеры. И такой лидер, который объединяет все многочисленные народы Российской Федерации, у нас есть. И я знаю, как лидер национально-культурных объединений, настроения у лидеров всех национальностей, проживающих на Кубани в Российской Федерации», — сказал Василий Чанба.

Сбор подписей в поддержку Путина на Кубани проходит в крупных торговых центрах Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Лабинска, Крымска, Кропоткина и Кореновска. Также оставить подпись можно в региональном отделении ОНФ в Краснодаре. Сбор подписей продлится до 31 января.