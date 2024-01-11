На Кубани открылись новые точки сбора подписей в поддержку Владимира Путина
Политика
11.01.2024 18:07
Теперь расписаться в подписном листе в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина можно уже не в 10 муниципалитетах, а в 16.
Точки сбора открылись в Белореченске, Апшеронске, Ейске, Славянске-на-Кубани, Туапсе и станице Отрадной. Все они находятся в крупных торговых центрах.
График работы точек сбора подписей по всему краю централизованный: будние дни с 17:00, выходные: с 12:00 до 20:00.
Адреса новых точек сбора подписей:
- Белореченск, ТЦ «Смолевичи», улица Красная, 65А;
- Апшеронск, ТЦ «Радуга», улица Ворошилова, 8;
- Ейск, ТРЦ «Олимп», улица Победы, 66/1;
- Отрадная, ТЦ «Восьмерочка», улица Широкая, 9/А;
- Славянск-на-Кубани, ТЦ «Славянский», улица Ковтюха, 50;
- Туапсе, ТРЦ «Красная Площадь», улица Сочинская, 2;
Адреса действующих точек сбора подписей:
Краснодар:
- Краснодарское отделение ОНФ, улица Октябрьская, 78;
- ТЦ «Центр города», улица Красная, 176;
- ТРК «Красная площадь», улица Дзержинского, 100;
- ТРЦ «СБС МегаМолл», улица Уральская, 79/2;
- ТРК «Сити Центр», улица Индустриальная, 2;
- ТРК «Галактика», улица Уральская, 98/11.
- Анапа — ТРК «Красная площадь», улица Астраханская, 99;
- Армавир — ТРК «Красная площадь», улица Воровского, 69;
- Геленджик — ТЦ «Bb Passage», улица Ленина, 10;
- Новороссийск — ТРК «Красная площадь», Анапское шоссе.
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