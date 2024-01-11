На Кубани открылись новые точки сбора подписей в поддержку Владимира Путина

Теперь расписаться в подписном листе в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина можно уже не в 10 муниципалитетах, а в 16.

Точки сбора открылись в Белореченске, Апшеронске, Ейске, Славянске-на-Кубани, Туапсе и станице Отрадной. Все они находятся в крупных торговых центрах.

График работы точек сбора подписей по всему краю централизованный: будние дни с 17:00, выходные: с 12:00 до 20:00.

Адреса новых точек сбора подписей:

Белореченск, ТЦ «Смолевичи», улица Красная, 65А;

Апшеронск, ТЦ «Радуга», улица Ворошилова, 8;

Ейск, ТРЦ «Олимп», улица Победы, 66/1;

Отрадная, ТЦ «Восьмерочка», улица Широкая, 9/А;

Славянск-на-Кубани, ТЦ «Славянский», улица Ковтюха, 50;

Туапсе, ТРЦ «Красная Площадь», улица Сочинская, 2;

Адреса действующих точек сбора подписей:

Краснодар:

Краснодарское отделение ОНФ, улица Октябрьская, 78;

ТЦ «Центр города», улица Красная, 176;

ТРК «Красная площадь», улица Дзержинского, 100;

ТРЦ «СБС МегаМолл», улица Уральская, 79/2;

ТРК «Сити Центр», улица Индустриальная, 2;

ТРК «Галактика», улица Уральская, 98/11.

Анапа — ТРК «Красная площадь», улица Астраханская, 99;

— ТРК «Красная площадь», улица Астраханская, 99; Армавир — ТРК «Красная площадь», улица Воровского, 69;

— ТРК «Красная площадь», улица Воровского, 69; Геленджик — ТЦ «Bb Passage», улица Ленина, 10;

— ТЦ «Bb Passage», улица Ленина, 10; Новороссийск — ТРК «Красная площадь», Анапское шоссе.

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