Доверенным лицам Владимира Путина вручили удостоверения в Краснодаре

В список доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах, представляющих Краснодарский край, вошли шесть человек.

Это медиаменеджер Александр Руденко, ректор КубГУ Михаил Астапов, народная артистка России Вероника Журавлева-Пономаренко, руководитель благотворительного фонда «Край Добра» Яна Сторожук, замгендиректора компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» Алексей Ермаков и председатель Краснодарской краевой общественной организации Героев Виктор Маркелов.

«Предвыборная кампания — это, прежде всего, общение с избирателями. Так как наш кандидат — действующий президент страны, и времени для общения со всеми избирателями нашей необъятной Родины не так много, то наша миссия, как доверенных лиц, — выстраивание этих отношений непосредственно с жителями», — отметил руководитель медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.

«Я уже был доверенным лицом президента в 2018 году. Мы провели тогда много встреч с жителями Кубани. В этот раз тоже нацелен на плодотворную работу», — прокомментировал замгендиректора компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» Алексей Ермаков.

В Краснодарском крае точки сбора подписей работают в крупных торговых центрах 10 муниципалитетов — это Краснодар, Анапа, Крымск, Новороссийск, Геленджик, Кропоткин, Кореновск, Сочи, Лабинск и Армавир.

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