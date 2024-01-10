В штаб Владимира Путина доставили первую часть подписей из всех регионов России

В центральный избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина продолжают привозить собранные в его поддержку подписи.

По данным на 10 января, первые партии подписей в центральный штаб Владимира Путина доставили из всех 89 регионов России. Сегодня документы представляют Республики Саха (Якутия) и Бурятия, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская и Нижегородская области. Подсчет и проверка документов продолжаются, сообщается на официальном сайте кандидата в президенты России Владимира Путина.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.

Читайте также: начали работу колл-центр и приемная избирательного штаба Владимира Путина.