Начали работу колл-центр и приемная избирательного штаба Владимира Путина

Единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу.

По единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85 можно передать свои предложения кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину.

В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны. В числе добровольцев — участники команды молодежного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл. Также вопросы или пожелания можно оставить по адресу электронной почты: vopros@putin2024.ru.

Кроме того, начала работу общественная приемная кандидата в президенты Владимира Путина. Граждане могут передать свои предложения и пожелания по адресу: Москва, улица Покровка, 47 с 10:00 до 17:00 ежедневно со вторника по субботу включительно. Выходные дни — воскресенье, понедельник, сообщается на официальном сайте кандидата в президенты России Владимира Путина.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.

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