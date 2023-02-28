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В Туапсинском районе завершили работы по локализации оползня на трассе в районе поселка Дедеркой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-zavershili-raboty-po-lokalizatsii-opolznya-na-trasse-v-rajone-poselka-dederkoj
В Туапсинском районе завершили работы по локализации оползня на трассе в районе поселка Дедеркой
Фото пресс-службы ФКУ «Черноморье»

Дорожники завершили первоочередные меры на 70-м км трассы А-147 Джубга — Сочи в районе поселка Дедеркой Туапсинского района.

По данным на 28 февраля, оползневые процессы остановили. Для этого на двух оползневых участках забурили и забетонировано 45 труб-свай. Сваи соединены между собой металлическими швеллерами.

Разрабатывают проектные решения для восстановления автомобильного движения в штатном режиме. Реверсивное движение на участке будет сохраняться вплоть до завершения комплекса капитальных работ, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, трассу закрыли для грузовиков.

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