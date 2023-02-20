Трассу А-147 в районе села Дедеркой закрыли для грузовиков
Происшествия
20.02.2023 12:56
Проезд в районе 70 км федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи около села Дедеркой Туапсинского района закрыли для грузового транспорта длиной более 11 м.
Большегрузы не пускают с 12:00 20 февраля. Ограничение связано с вероятностью дальнейшего обрушения грунта после оползня. На месте дежурят сотрудники ДПС, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс. Дорогу завалило около 1:00 20 февраля на протяжении 20 м.
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