Трассу А-147 в районе села Дедеркой закрыли для грузовиков

Проезд в районе 70 км федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи около села Дедеркой Туапсинского района закрыли для грузового транспорта длиной более 11 м.

Большегрузы не пускают с 12:00 20 февраля. Ограничение связано с вероятностью дальнейшего обрушения грунта после оползня. На месте дежурят сотрудники ДПС, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс. Дорогу завалило около 1:00 20 февраля на протяжении 20 м.