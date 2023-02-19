В Сочи сель из камней и деревьев полностью перекрыл трассу в поселке Зубова Щель

Крупный оползень 19 февраля перекрыл старую муниципальную дорогу в районе 126 км трассы А-147 в поселке Зубова Щель Лазаревского района Сочи.

Это старое направление трассы А-147, которое делает дугу над рекой Чемитоквадже. Сейчас этой дорогой пользуются только жители поселка. Участок трассы проходит по отвесному склону со сложной геологической средой. В связи с этим в непогоду на него часто обрушиваются оползни.

Администрация Лазаревского района обратилась к федеральным дорожникам, чтобы устранить последствия стихии. На месте работают три единицы техники и пять рабочих, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Читайте также: сель сошел на дорогу в Туапсинском районе.