В Сочи сель из камней и деревьев полностью перекрыл трассу в поселке Зубова Щель
Происшествия
19.02.2023 18:48
Крупный оползень 19 февраля перекрыл старую муниципальную дорогу в районе 126 км трассы А-147 в поселке Зубова Щель Лазаревского района Сочи.
Это старое направление трассы А-147, которое делает дугу над рекой Чемитоквадже. Сейчас этой дорогой пользуются только жители поселка. Участок трассы проходит по отвесному склону со сложной геологической средой. В связи с этим в непогоду на него часто обрушиваются оползни.
Администрация Лазаревского района обратилась к федеральным дорожникам, чтобы устранить последствия стихии. На месте работают три единицы техники и пять рабочих, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».
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