Сель сошел на дорогу в Туапсинском районе, движение перекрыто

Из-за обильных осадков селевой поток сошел на проезжую часть трассы Майкоп — Туапсе 130 +700 м 18 февраля в 19:00.

Движение было перекрыто. На месте работает спецтехника, сообщает отдел по пропаганде БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В 19:15 очевидцы сообщили о возобновлении движения по одной полосе.

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