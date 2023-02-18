Сель сошел на дорогу в Туапсинском районе, движение перекрыто
Происшествия
18.02.2023 19:31
Из-за обильных осадков селевой поток сошел на проезжую часть трассы Майкоп — Туапсе 130 +700 м 18 февраля в 19:00.
Движение было перекрыто. На месте работает спецтехника, сообщает отдел по пропаганде БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В 19:15 очевидцы сообщили о возобновлении движения по одной полосе.
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