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В Сочи ожидаются ливни, мокрый снег, сильный ветер и подъем воды в реках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-ozhidayutsya-livni-mokryj-sneg-silnyj-veter-i-podem-vody-v-rekah
В Сочи ожидаются ливни, мокрый снег, сильный ветер и подъем воды в реках
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозам синоптиков, вечером 18 февраля, а также 19 и 20 февраля в Сочи пройдут сильные дожди, в предгорьях переходящие в мокрый снег.

Местами прогнозируют ливни с грозами. Ветер усилится до 20-22 м/с. На реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Кроме того, увеличивается вероятность схода селей.

В горных районах курорта 19 и 20 февраля ожидается сильный снегопад. В горах выше 500 м есть риск схода лавин.

Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Ситуацию контролирует городской оперштаб. Подготовили необходимый запас песчано-соляной смеси, дежурит техника и люди.

Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не выходить в горы и не ездить на автомобилях с летней резиной. Также не стоит оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Не использовать автомобили, необорудованные зимним комплектом шин. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный снегопад, ветер и грозы ожидаются в Краснодарском крае в выходные 18 и 19 февраля.

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