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Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opolzen-razrushil-chast-dorozhnogo-polotna-a-147-v-tuapsinskom-rajone-vveden-revers
Фото пресс-службы ФКУ «Черноморье»

Сход грунта произошел на 70 км федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи около села Дедеркой Туапсинского района.

Дорогу перекрыло около 1:00 20 февраля на протяжении около 20 м. Оползень разрушил часть дорожного полотна. Место обрушения на трассе огородили. Работают 11 человек и 4 спецмашины.

Введено реверсивное движение. При этом еще продолжается движение нижнего слоя грунта. Заторовых ситуаций не ожидается, так как трафик на участке низкий, сообщили интернет порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Читайте также: в Сочи сель из камней и деревьев полностью перекрыл трассу в поселке Зубова Щель.

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