Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс

Сход грунта произошел на 70 км федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи около села Дедеркой Туапсинского района.

Дорогу перекрыло около 1:00 20 февраля на протяжении около 20 м. Оползень разрушил часть дорожного полотна. Место обрушения на трассе огородили. Работают 11 человек и 4 спецмашины.

Введено реверсивное движение. При этом еще продолжается движение нижнего слоя грунта. Заторовых ситуаций не ожидается, так как трафик на участке низкий, сообщили интернет порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

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