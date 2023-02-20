Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс
Происшествия
20.02.2023 07:38
Сход грунта произошел на 70 км федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи около села Дедеркой Туапсинского района.
Дорогу перекрыло около 1:00 20 февраля на протяжении около 20 м. Оползень разрушил часть дорожного полотна. Место обрушения на трассе огородили. Работают 11 человек и 4 спецмашины.
Введено реверсивное движение. При этом еще продолжается движение нижнего слоя грунта. Заторовых ситуаций не ожидается, так как трафик на участке низкий, сообщили интернет порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».
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