В Туапсинском округе обломки беспилотника попали в многоквартирный дом
Происшествия
02.11.2025 10:12
Дежурные средства ПВО ночью 2 ноября отражали атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае. Обломки БПЛА упали в поселке Сосновом Туапсинского округа.
«Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Кроме того, фрагменты беспилотника попали на нефтеналивной танкер, а также строения и инфраструктура терминала.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в здании железнодорожного вокзала в Туапсе после падения обломков БПЛА повредились стекла. На нефтеналивном танкере ночью 2 ноября начался пожар. Беспилотную опасность объявили вечером 1 ноября в Краснодарском крае.