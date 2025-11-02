В Туапсинском округе обломки беспилотника попали в многоквартирный дом

Дежурные средства ПВО ночью 2 ноября отражали атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае. Обломки БПЛА упали в поселке Сосновом Туапсинского округа.

«Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Кроме того, фрагменты беспилотника попали на нефтеналивной танкер, а также строения и инфраструктура терминала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в здании железнодорожного вокзала в Туапсе после падения обломков БПЛА повредились стекла. На нефтеналивном танкере ночью 2 ноября начался пожар. Беспилотную опасность объявили вечером 1 ноября в Краснодарском крае.

