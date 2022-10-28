В Туапсе женщину, свесившую младенца с балкона многоэтажки, поместили в психиатрическую больницу

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Жительницу Туапсе подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына. В настоящее время по ходатайству следователя 38-летнюю женщину поместили в стационар специализированной больницы для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Также изучаются условия жизни и воспитания детей. Выясняется, имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться их законные права и интересы.

Кроме того, в рамках расследования будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства. Ход расследования находится на контроле в региональном следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 27 октября в одном из многоквартирных домов в селе Агой. По версии следствия, женщина находилась в квартире с дочерью и двухмесячным сыном. Она взяла младенца, вышла с ним на балкон и перевесила ребенка через перила. На помощь пришли соседи. На женщину завели уголовное дело. Сообщается, что ранее она наблюдалась у психиатра.