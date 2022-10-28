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В Туапсе женщину, свесившую младенца с балкона многоэтажки, поместили в психиатрическую больницу

Происшествия
28.10.2022 17:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-zhenshhinu-svesivshuyu-mladentsa-s-balkona-mnogoetazhki-pomestili-v-psihiatricheskuyu-bolnitsu
В Туапсе женщину, свесившую младенца с балкона многоэтажки, поместили в психиатрическую больницу
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Жительницу Туапсе подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына. В настоящее время по ходатайству следователя 38-летнюю женщину поместили в стационар специализированной больницы для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Также изучаются условия жизни и воспитания детей. Выясняется, имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться их законные права и интересы.

Кроме того, в рамках расследования будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства. Ход расследования находится на контроле в региональном следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 27 октября в одном из многоквартирных домов в селе Агой. По версии следствия, женщина находилась в квартире с дочерью и двухмесячным сыном. Она взяла младенца, вышла с ним на балкон и перевесила ребенка через перила. На помощь пришли соседи. На женщину завели уголовное дело. Сообщается, что ранее она наблюдалась у психиатра.

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