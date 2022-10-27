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В Краснодарском крае неадекватная женщина свесила младенца с балкона многоэтажки

Происшествия
27.10.2022 15:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-neadekvatnaya-zhenshhina-svesila-mladentsa-s-balkona-mnogoetazhki
В Краснодарском крае неадекватная женщина свесила младенца с балкона многоэтажки
Фото vk.com/moytuapse

Инцидент произошел днем 27 октября в одной из многоэтажек в Агое Туапсинского района.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что на балконе одного из верхних этажей стоит обнаженная женщина. Она опасно держит за руку и за ногу грудного ребенка и грозится его бросить вниз. Местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов.

На место прибыли сотрудники ОМВД России по Туапсинскому району.

«В настоящее время ребенка передали бабушке, жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте с женщиной работают полицейские, после чего ее направят в медицинское учреждение для прохождения обследования. Установлено, что ранее женщина наблюдалась у врача психиатра. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В прокуратуре Краснодарского края также после произошедшего начали проводить проверку.

«По предварительным данным, семья полная, многодетная, в ней воспитываются трое детей. В момент происшествия отец детей находился на работе. Семья как неблагополучная на учетах не состояла. В Туапсинской межрайонной прокуратуре организовали проверку», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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