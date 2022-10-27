В Туапсе завели уголовное дело на женщину, свесившую младенца с балкона многоэтажки
Инцидент произошел днем 27 октября в одном из многоквартирных домов в селе Агой.
По версии следствия, женщина находилась в квартире с дочерью и двухмесячным сыном. В какой-то момент она взяла младенца, вышла с ним на балкон и перевесила его через перила, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Крики младенца и его старшей сестры услышали соседи. Мужчина вышел на свою балкон и начал уговаривать женщину вернуть малыша в квартиру. В этот момент соседка зашла к ней в квартиру, забрала младенца и ушла с детьми к себе домой.
Следователи возбудили уголовное дело на 38-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в покушении на убийство своего ребенка.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Женщину, свесившую ребенка с балкона, направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Решается вопрос о ее госпитализации в психиатрическую больницу.
В рамках расследования уголовного дела следователи дадут оценку действиям сотрудникам органов системы опеки, попечительства и профилактики. Руководитель краевого СУ СК РФ Андрей Маслов поставил на контроль ход его расследования.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление в Агое произошло в многодетной семье, в которой воспитывают трое детей. В момент происшествия отец детей был на работе. Семья не состояла на учете как неблагополучная.
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