Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Туапсе завели уголовное дело на женщину, свесившую младенца с балкона многоэтажки

Происшествия
27.10.2022 18:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-zaveli-ugolovnoe-delo-na-zhenshhinu-svesivshuyu-mladentsa-s-balkona-mnogoetazhki
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел днем 27 октября в одном из многоквартирных домов в селе Агой.

По версии следствия, женщина находилась в квартире с дочерью и двухмесячным сыном. В какой-то момент она взяла младенца, вышла с ним на балкон и перевесила его через перила, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Крики младенца и его старшей сестры услышали соседи. Мужчина вышел на свою балкон и начал уговаривать женщину вернуть малыша в квартиру. В этот момент соседка зашла к ней в квартиру, забрала младенца и ушла с детьми к себе домой.

Следователи возбудили уголовное дело на 38-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в покушении на убийство своего ребенка.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Женщину, свесившую ребенка с балкона, направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Решается вопрос о ее госпитализации в психиатрическую больницу.

В рамках расследования уголовного дела следователи дадут оценку действиям сотрудникам органов системы опеки, попечительства и профилактики. Руководитель краевого СУ СК РФ Андрей Маслов поставил на контроль ход его расследования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление в Агое произошло в многодетной семье, в которой воспитывают трое детей. В момент происшествия отец детей был на работе. Семья не состояла на учете как неблагополучная.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае неадекватная женщина свесила младенца с балкона многоэтажки
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Госдума РФ приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях