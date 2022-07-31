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В Краснодаре маленький ребенок оперся на москитную сетку и погиб, выпав из окна

Происшествия
31.07.2022 16:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-malenkij-rebenok-oblokotilsya-na-moskitnuyu-setku-i-pogib-vypav-iz-okna
В Краснодаре маленький ребенок оперся на москитную сетку и погиб, выпав из окна
Фото t.me/krasnodar_panorama

Трагедия произошла утром 31 июля в многоэтажке ЖК «Панорама». Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

По словам соседей, ребенку было около 2-4 лет. Он залез на окно, надавил на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна. Он погиб.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю начал доследственную проверку.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следственное управление СК России по краю призывает всех не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не создавать заведомо опасных ситуаций.

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