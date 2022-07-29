В Краснодаре при падении с общего балкона многоэтажки погиб мужчина
Происшествия
29.07.2022 14:37
Трагедия произошла днем 29 июля в ЖК «Дружный» на улице Адмирала Серебрякова. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
Они пояснили, что мужчина упал с общего балкона на одном из верхних этажей и погиб. Территориальный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю начал проверку.
«Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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