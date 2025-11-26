В Туапсе полиция нашла мужчину, выстрелившего в лицо 9-летнему мальчику

В конце прошлой недели ребенок играл на детской площадке во дворе дома на улице Шаумяна. В это время неизвестный выстрелил из пневматического оружия и попал мальчику в лицо.

Мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию. В ходе оперативных действий правоохранители установили мужчину, который, предположительно, выстрелил в ее 9-летнего сына из пневматического оружия. Им оказался 64-летний местный житель.

Туапсинца доставили в отдел полиции для разбирательства. При себе у него был пистолет, который изъяли и отправили на баллистическую экспертизу.

Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсе мужчина выстрелил из пневматического оружия в лицо 9-летнему ребенку. О происшествии мама пострадавшего мальчика в соцсетях. По ее словам, ребенку делали операцию, чтобы извлечь инородное тело. Прокуратура и СК проводят проверку после выстрела в лицо школьнику.

