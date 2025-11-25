В Туапсе мужчина выстрелил из пневматического ружья в лицо 9-летнему ребенку

О происшествии на улице Шаумяна, 34 рассказала мама пострадавшего мальчика в соцсетях.

По словам женщины, 21 ноября ее 9-летний сын гулял с другом во дворе дома на детской площадке. В это время неизвестный мужчина выстрелил из пневматического ружья и попал мальчику в лицо.

«Пуля прошла 5 см и застряла в щеке. Ребенку делали операцию, чтобы извлечь инородное тело», — рассказала мать пострадавшего.

Также женщина сообщила о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району.

«В результате ребенку причинены телесные повреждения, он был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всех, кто что-либо знает либо был свидетелем произошедшей стрельбы, просят сообщить по телефонам +7-(918)-609-98-79, +7-(988)-888-90-19 или 102.

