В Краснодаре парень обстрелял домофон ЖК из пневматического пистолета

Полиция устанавливает личность молодого человека, который вечером выстрелил по камере домофона в многоэтажном доме в микрорайоне Гидростроителей.

О случившемся в соцсетях рассказали местные жители. По их словам, это произошло 11 ноября. Также на камеру попало, как молодой человек целился из пистолета в прохожих.

«Проводится проверка, в ходе которой устанавливается личность молодого человека, повредившего общедомовое имущество путем выстрела из пневматического пистолета. По окончании разбирательства, с учетом оценки размера причиненного материального ущерба, будет принято процессуальное решение, действиям правонарушителя дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

