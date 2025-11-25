Прокуратура и СК проводят проверку после выстрела в лицо школьнику в Туапсе

О происшествии на улице Шаумяна рассказала мама пострадавшего 9-летнего мальчика в соцсетях.

Согласно публикации, 21 ноября неизвестный выстрелил из пневматического оружия в лицо 9-летнего мальчика. После чего школьника с травмами госпитализировали.

По данному факту следственный отдел по Туапсе проводит проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают стрелявшего. Также для установления степени тяжести вреда, причиненного ребенку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарском краю Андрей Маслов поручил проконтролировать ход проверки в аппарате следственного управления. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Туапсинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту причинения повреждений несовершеннолетнему.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, ведется розыск злоумышленника», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мама мальчика рассказала, что ее 9-летний сын гулял с другом во дворе дома на детской площадке. В это время неизвестный мужчина выстрелил из пневматического ружья и попал мальчику в лицо.

«Пуля прошла 5 см и застряла в щеке. Ребенку делали операцию, чтобы извлечь инородное тело», — рассказала мать пострадавшего.

Также женщина сообщила о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району.

Подпишись, здесь всегда интересно.