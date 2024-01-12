В Туапсе открыли точку сбора подписей в поддержку Владимира Путина

Всем желающим волонтеры помогают правильно заполнить документы.

Точку сбора подписей находится в ТЦ «Красная Площадь» на улице Сочинской, 2. По будням она работает с 17:00. В выходные – с 12:00 до 20:00.

Уже в первые дни работы оставить подпись в поддержку кандидата в президенты пришло много людей. Каждый из них видит положительные изменения в нашем обществе.

«Подводя итоги 2023 года, года педагога и наставника, хочется, конечно, сказать, что повышается статус педагога. Это имеет очень большое значение. В школах открываются педагогические классы, увеличено количество бюджетных мест в педагогические ВУЗы, происходит модернизация в школах», — рассказала учитель биологии СОШ № 5 Туапсе Стелла Пельтекьян.

«За последние 20 лет у нас строится очень много спортивных объектов. Выделяется очень много на развитие детско-юношеского спорта, взрослого спорта. Была Олимпиада в Сочи, в этом году мы отмечаем 10 лет. И я надеюсь, что у нас проведут, может, и летние Олимпийские игры, как это было в 80-м году в Москве», — отметила тренер спортивной школы № 6 Туапсе Татьяна Ергина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», расписаться в подписном листе в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина можно в 16 пунктах в Краснодарском крае.

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