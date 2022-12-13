В Туапсе младенец получил химический ожог глаз из-за попадания йода

Йод попал в глаза четырехмесячной девочке. Родители вызвали скорую помощь.

Младенца доставили в приемный покой Туапсинской районной больницы № 1.

«Малышке каким-то образом попал йод в глаза. Ребенок получил химический ожог обоих глаз», — цитируют главного диспетчера района Светлану Величко «Туапсинские вести».

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