В Туапсе младенец получил химический ожог глаз из-за попадания йода
Происшествия
13.12.2022 14:28
Йод попал в глаза четырехмесячной девочке. Родители вызвали скорую помощь.
Младенца доставили в приемный покой Туапсинской районной больницы № 1.
«Малышке каким-то образом попал йод в глаза. Ребенок получил химический ожог обоих глаз», — цитируют главного диспетчера района Светлану Величко «Туапсинские вести».
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