Причины падения 8-летнего мальчика из окна многоэтажки в Краснодаре выяснит прокуратура

Фото пресс-службы УМВД РФ по Краснодару

Несчастный случай произошел в одной из многоэтажек на улице Черкасской 25 ноября в около 10:50.

По предварительной информации, 8-летний мальчик выпал из окна 5 этажа многоквартирного дома. Его госпитализировали в НИИ-ККБ № 1 с переломом таза и открытой черепно-мозговой травмой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По факту падения ребенка в прокуратуре начали проводить проверку, во время которой дадут оценку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. По результатам проверки при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тревогу подняли местные жители в социальных сетях. Они разыскивали родителей травмированного ребенка. Мать мальчика во время происшествия находилась на работе.