В Краснодаре из окна многоэтажки выпал 10-летний мальчик, его госпитализировали
Происшествия
25.11.2022 13:05
Сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Черкасской выпал мальчик, поступило в полицию Краснодара 25 ноября в 10:50.
Тревогу подняли местные жители в социальных сетях. Они разыскивали родителей травмированного ребенка.
«Ребенок жив, получил травму. Доставлен в медучреждение для оказания помощи. Возраст мальчика — 10 лет. Мать ребенка в этот момент находилась на работе», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В данный момент по факту произошедшего в полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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