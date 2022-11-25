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В Краснодаре из окна многоэтажки выпал 10-летний мальчик, его госпитализировали

Происшествия
25.11.2022 13:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-okna-mnogoetazhki-vypal-10-letnij-malchik-ego-gospitalizirovali
В Краснодаре из окна многоэтажки выпал 10-летний мальчик, его госпитализировали
Фото пресс-службы УМВД РФ по Краснодару

Сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Черкасской выпал мальчик, поступило в полицию Краснодара 25 ноября в 10:50.

Тревогу подняли местные жители в социальных сетях. Они разыскивали родителей травмированного ребенка.

«Ребенок жив, получил травму. Доставлен в медучреждение для оказания помощи. Возраст мальчика — 10 лет. Мать ребенка в этот момент находилась на работе», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В данный момент по факту произошедшего в полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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