В Туапсинском районе мужчина выпал с высоты 10 этажа и выжил
Происшествия
15.11.2022 11:54
Инцидент произошел в селе Ольгинка. 40-летний мужчина упал с большой высоты и получил тяжелые травмы.
«Мужчину бригада скорой живого доставила в Новомихайловскую районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь», — рассказала главный диспетчер Станции скорой помощи Туапсинского района Светлана Величко.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Медики надеются, что пострадавший мужчина будет жить, пишет газета «Туапсинские вести».
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