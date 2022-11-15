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В Туапсинском районе мужчина выпал с высоты 10 этажа и выжил

Происшествия
15.11.2022 11:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-muzhchina-vypal-s-vysoty-10-etazha-i-vyzhil
В Туапсинском районе мужчина выпал с высоты 10 этажа и выжил
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел в селе Ольгинка. 40-летний мужчина упал с большой высоты и получил тяжелые травмы.

«Мужчину бригада скорой живого доставила в Новомихайловскую районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь», — рассказала главный диспетчер Станции скорой помощи Туапсинского района Светлана Величко.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Медики надеются, что пострадавший мужчина будет жить, пишет газета «Туапсинские вести».

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