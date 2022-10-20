В Краснодаре женщина выпала из многоэтажки и погибла

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Трагедия произошла днем 19 октября в многоквартирном доме на улице Московской, 94.

Жильцы дома заметили труп женщины и вызвали на место бригаду скорой помощи и правоохранителей. По словам очевидцев, она упала с большой высоты.

«По факту гибели 34-летней местной жительницы территориальным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

На месте происшествия работал следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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