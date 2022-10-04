В Туапсинском районе 41-летняя женщина выпала из окна во время вечеринки

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел в поселке Новомихайловском. Выпавшая из окна второго этажа женщина отделалась переломами и ушибами.

Сообщается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал главврач скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

«Пострадавшей 41 год. Падение с высоты привело к переломам и ушибам. Пострадавшая была в алкогольном опьянении. Ее госпитализировали в Туапсинскую районную больницу № 2», — цитирует врача газета «Туапсинские вести».

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