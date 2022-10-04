В Новороссийске девушка выжила при падении из окна многоэтажки
Происшествия
04.10.2022 17:37
Несчастный случай произошел 4 октября около 3:00 в одной из многоэтажек на улице Григорьева.
О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, они слышали, как ночью в одной из квартир ругались мужчина и женщина. После этого женщина выпала из окна. По словам очевидцев, пострадавшая осталась жива. Ее госпитализировали.
В дежурной части УМВД России по Новороссийску по данному факту зарегистрирован материал, назначили проверку. Материалы будут переданы в межрайонный следственный отдел СУ СКР по Краснодарскому краю для принятия решения, согласно действующему законодательству, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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