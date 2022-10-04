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В Сочи мужчина разбился насмерть, упав с пожарной лестницы многоэтажки

Происшествия
04.10.2022 15:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-muzhchina-razbilsya-nasmert-upav-s-pozharnoj-lestnitsy-mnogoetazhki
В Сочи мужчина разбился насмерть, упав с пожарной лестницы многоэтажки
Фото t.me/chp_sochi

Несчастный случай произошел утром 4 октября в Центральном районе города-курорта. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.

По словам очевидцев, мужчина погиб, упав с пожарной лестницы многоэтажного дома на улице Тимирязева. Прибывшие медики нашли в его кармане паспорт. Погибший был гражданином Беларуси.

«Территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится проверка. Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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