В Сочи мужчина разбился насмерть, упав с пожарной лестницы многоэтажки
Происшествия
04.10.2022 15:13
Несчастный случай произошел утром 4 октября в Центральном районе города-курорта. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.
По словам очевидцев, мужчина погиб, упав с пожарной лестницы многоэтажного дома на улице Тимирязева. Прибывшие медики нашли в его кармане паспорт. Погибший был гражданином Беларуси.
«Территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится проверка. Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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