В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни
Происшествия
19.09.2022 13:19
Инцидент произошел в минувшие выходные в горах Апшеронского района около смотровой «Орлиная полка».
Пожилая женщина оступилась и упала с обрыва на камни возле водопада «Исиченко». Очевидцы обратились за помощью в службу спасения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Прибывшие на место спасатели оказали пенсионерке первую помощь, а потом на носилках вынесли к машине скорой помощи. Пострадавшей оказалась 62-летняя жительница Майкопа.
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