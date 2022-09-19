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В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни

Происшествия
19.09.2022 13:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mezmae-pensionerka-sorvalas-s-obryva-i-upala-na-kamni
В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни
Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Инцидент произошел в минувшие выходные в горах Апшеронского района около смотровой «Орлиная полка».

Пожилая женщина оступилась и упала с обрыва на камни возле водопада «Исиченко». Очевидцы обратились за помощью в службу спасения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Прибывшие на место спасатели оказали пенсионерке первую помощь, а потом на носилках вынесли к машине скорой помощи. Пострадавшей оказалась 62-летняя жительница Майкопа.

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