В Сочи спасатели эвакуировали из каньона туриста, который из-за плохой обуви упал и сломал ногу

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

В спасательный отряд 29 августа в 18:05 поступила информация о том, что в каньоне реки Псахо при падении турист травмировал ногу и сам идти не может.

На место происшествия спасатели Адлерского и Краснополянского подразделений ЮРПСО. Как выяснилось, 50-летний приезжий из Саратова приехал в каньон на экскурсию, но был в неподходящей обуви. На крутом склоне он не удержался, упал и сломал ногу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

При помощи альпинистского снаряжения и носилок пострадавшего эвакуировали из леса и передали врачам скорой помощи.

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