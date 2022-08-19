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В Сочи туристка во время прогулки в горах упала с лошади и получила сотрясение

Происшествия
19.08.2022 10:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-turistka-vo-vremya-progulki-v-gorah-upala-s-loshadi-i-poluchila-sotryasenie
В Сочи туристка во время прогулки в горах упала с лошади и получила сотрясение
Фото пресс-службы ЮРПСО

Спасатели ЮРПСО МЧС России 18 августа дважды выезжали в горы для помощи пострадавшим туристам.

Спасателям в 15:18 позвонил мужчина и сообщил, что его жена упала с лошади во время спуска с Бзерпского карниза. Турист сказал, что они с женой находятся на тропе ниже Медвежьих ворот и медленно идут вниз. Женщина, по предварительной информации, ушибла бедро, грудную клетку и получила сотрясение головного мозга. Спасатели Краснополянского подразделения прибыли на место, сопроводили пострадавшую 39-летнююю жительницу Москвы к машине МЧС и отвезли в горбольницу.

В тот же день в 18:00 в Свирском ущелье при подъеме по мокрой тропе к водопадам поскользнулся и упал 46-летний турист из Ярославской области. Мужчина сильно травмировал ногу и не смог идти дальше. На место прибыли спасатели Лазаревского подразделения. На носилках они транспортировали пострадавшего к дороге из ущелья. Там туриста уже ждала машина скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО в Telegram-канале.

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