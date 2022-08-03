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Спасатели на вертолете эвакуировали из парка Большой Тхач туристку с кровотечением

Происшествия
03.08.2022 11:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-na-vertolete-evakuirovali-iz-parka-bolshoj-thach-turistku-s-krovotecheniem
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Вызов Адыгейскому поисково-спасательному отряду МЧС России поступил 2 августа в 16:00. Руководитель зарегистрированной тургруппы сообщил, что в районе Княжеских полян стало плохо 25-летней девушке.

Туристка из Москвы жаловалась на сильные боли в нижней части живота. Погода не позволила отправить за ней вертолет, вылет запланировали на следующее утро. На помощь тургруппе пешком отправились 10 спасателей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Вертолет вылетел за пострадавшей 3 августа в 6:05. Туристку подняли на борт и оказали доврачебную помощь. Предварительный диагноз — неуточненное маточное кровотечение. На базе ЮРПСО девушку передали врачам скорой помощи.

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