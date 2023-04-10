В Туапсе 12 апреля включат сирены, предупреждающие об опасности
В этот день в городе проведут плановую проверку готовности локальной системы оповещения «РН-Туапсинский НПЗ».
В 10:00 на территории нефтезавода включат электрические сирены, предупреждающие об опасности, а также голосовое оповещение о проведении проверки.
Жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие после включения сирен и не покидать свои рабочие места, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на нефтебазе в Туапсе 28 февраля в 2:15 произошел крупный пожар. В 3:00 возгорание полностью потушили. Огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло. При пожаре никто не пострадал.
Позже в Минобороны РФ уточнили, что в тот день на территорию нефтебазы в Туапсе упал вражеский беспилотник. Два БПЛА противника попытались атаковать гражданскую инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи, но были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы. Беспилотники потеряли управление и отклонились от траектории полета.
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