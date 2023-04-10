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В Туапсе 12 апреля включат сирены, предупреждающие об опасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-12-aprelya-vklyuchat-sireny-preduprezhdayushhie-ob-opasnosti
В Туапсе 12 апреля включат сирены, предупреждающие об опасности
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В этот день в городе проведут плановую проверку готовности локальной системы оповещения «РН-Туапсинский НПЗ».

В 10:00 на территории нефтезавода включат электрические сирены, предупреждающие об опасности, а также голосовое оповещение о проведении проверки.

Жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие после включения сирен и не покидать свои рабочие места, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на нефтебазе в Туапсе 28 февраля в 2:15 произошел крупный пожар. В 3:00 возгорание полностью потушили. Огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло. При пожаре никто не пострадал.

Позже в Минобороны РФ уточнили, что в тот день на территорию нефтебазы в Туапсе упал вражеский беспилотник. Два БПЛА противника попытались атаковать гражданскую инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи, но были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы. Беспилотники потеряли управление и отклонились от траектории полета.

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