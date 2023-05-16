В центре Краснодара остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за крупной энергоаварии

Утром 16 мая движение трамваев на центральных улицах остановилось примерно с 9:00. Это связано с отключением света на электроподстанции «Южная».

Трамваи остановились на улицах Ставропольской (№ 4, 5, 6, 7, 8), Горького (№ 3, 6, 7, 11) и Гоголя (№ 4, 5, 8). Кроме того, движение трамваев затруднено практически во всей центральной части Краснодара. Вагоны трамваев № 20, 21 и 22 стоят на Дмитриевской Дамбе и улице Садовой.

По словам очевидцев, в центральном части Краснодара также приостановилось движение трамваев. В 9:30 местонахождение трамваев и троллейбусов перестало отображаться в сервисе «Яндекс Карты».

В пресс-службе МУП «КТТУ» интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что движение трамваев и троллейбусов в Краснодаре приостановлено в связи с аварийным отключением электроэнергии.

В ближайшие часы трамваи в Краснодаре будут ходить только с Комсомольского микрорайона и Пашковского жилого массива до улицы Стасова — № 4,5, 9, 10, а также между Юбилейным и Славянским микрорайоном — № 3, 6, 7, 11, и 21.

Троллейбусы будут ходить только по улице Мира — № 2, 4, 6, 8, 10, 12 и между улиц Стасова и Постовой — № 7,12,20.

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