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Трамвай сбил пешехода в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tramvaj-sbil-peshehoda-v-krasnodare
Трамвай сбил пешехода в Краснодаре
Фото МУП "КТТУ"

Авария произошла 15 мая в 7:46 на перекрестке улиц Стасова и Новой.

По данным КТТУ, трамвай № 22 сбил пешехода, который перебегал пути в неположенном месте. Пешеход жив и находится в сознании. Его передали врачам скорой помощи.

Трамваи № 6 и 22 временно следуют через улицу Димитрова. Движение трамваев на улице Стасова восстановили в 8:20. Простой на линии составил 34 минуты, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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