Водитель и пассажир пострадали при столкновении трамвая и грузовика в Краснодаре

Авария с участием трамвая и грузового автомобиля произошла 5 мая около 9:00 на пересечении улиц Леваневского и Гоголя.

По предварительным данным, 35-летний водитель грузовика MAN ехал по улице Леваневского со стороны улицы Гимназической в сторону улицы Карасунской и на нерегулируемом перекрестке на улице Гоголя не уступил дорогу трамваю, который ехал по улице Гоголя со стороны улицы Янковского в сторону улицы Базовской. Трамваем управляла 45-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП в трамвае пострадали два человека: водитель и 44-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отношении водителя фуры составили административный протокол. По факту аварии в полиции Краснодара проводится проверка.

В МУП «КТТУ» уточнили, что трамвай двигался по маршруту № 11.

«В результате вагон сошел с рельс, водитель трамвая Западного депо госпитализирован. Контактная сеть на данном участке обесточена, ведутся работы по восстановлению движения. На данный момент стоят шесть трамвайных маршрутов: № 1, 4, 5, 8, 11 и 15», — сообщает пресс-служба КТТУ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 мая трамвай сошел с рельсов после столкновения с фурой в Краснодаре.