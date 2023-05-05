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Трамвай сошел с рельсов после столкновения с фурой в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tramvaj-soshel-s-relsov-posle-stolknoveniya-s-furoj-v-krasnodare
Трамвай сошел с рельсов после столкновения с фурой в Краснодаре
Фото Краснодар Телетайп

Авария с участием фуры и трамвая произошла 5 мая на пересечении улиц Гоголя и Леваневского.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. На фотографиях видно, что трамвая, следовавший по маршруту № 2, протаранил грузовик MAN.

От удара вагон сошел с рельсов. О пострадавших не сообщается. Информация о ДТП уточняется.

Читайте также: из-за лопнувшего колеса иномарку выбросило на трамвайные пути в Краснодаре.

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