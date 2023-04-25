Из-за лопнувшего колеса иномарку выбросило на трамвайные пути в Краснодаре
Происшествия
25.04.2023 11:00
Авария произошла 25 апреля на улице Селезнева в кубанской столице.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль с разбитым передним бампером застрял на трамвайных рельсах. Из-за произошедшего движение на ветке временно приостановилось.
2По предварительным данным, 32-летняя девушка ехала по улице Стасова со стороны улицы Селезнева в сторону улицы Уральской за рулем автомобиля Toyota Vitz. Внезапно у иномарки лопнуло левое колесо. В результате машину выбросило на трамвайное полотно, и она перекрыла движение трамваев», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту ДТП проводится проверка.
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